Tutto pronto per la 42ª Marcialonga Verde Aspromonte Gambarie 2026

È tutto pronto per la 42ª edizione della Marcialonga Verde Aspromonte – Gambarie 2026, la corsa più attesa dell’estate reggina. La storica manifestazione, organizzata dal CSI Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, si svolgerà lungo il Percorso Nazionale Bandiera Azzurra e rientra nel ricco calendario di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.

Patrocinata dal CONI e dal CIP Calabria, la Marcialonga è inserita nel percorso “Pace, Giustizia e Comunità”, laboratorio educativo, sportivo e di cittadinanza promosso dal Csi. Un progetto che continua a coinvolgere istituzioni, associazioni, scuole, imprese, atleti e tantissime famiglie, confermandosi un appuntamento capace di coniugare sport, educazione e coesione sociale.

L’appuntamento è fissato per Martedì 18 Agosto, con partenza alle ore 10.30 dalla centralissima Piazza Mangeruca di Gambarie d’Aspromonte. Il percorso non competitivo sarà di 4 km, mentre la prova competitiva si svilupperà su 7 km, attraversando gli splendidi paesaggi del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Anche quest’anno il programma sarà ricco di iniziative dedicate a tutte le età. Torna il contest “Marcialonga in Famiglia”, pensato per consentire a genitori e figli di condividere insieme un’esperienza di sport e divertimento. Spazio anche alla “Kids Run 2026”, riservata ai bambini dai 2 ai 5 anni, con un percorso dedicato, e al “Run Walk Over 60”, iniziativa che promuove il movimento e il benessere attraverso un’attività accessibile e guidata, rivolta in particolare agli adulti e agli anziani.

Elemento distintivo della manifestazione è la straordinaria rete di collaborazione costruita negli anni tra istituzioni, associazioni, volontari, aziende e realtà del territorio. Determinante il coordinamento e il sostegno del Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, dott. Francesco Malara, e della delegata dott.ssa Mimma Vitale, che continuano ad accompagnare con convinzione un progetto capace di valorizzare il territorio attraverso lo sport e la partecipazione.

Fondamentale, inoltre, il contributo delle associazioni, dei volontari e dei numerosi partner che hanno scelto di condividere il percorso culturale, sportivo e sociale promosso dal CSI Reggio Calabria, contribuendo alla crescita di una manifestazione che rappresenta ormai un punto di riferimento per l’intero territorio.

La Marcialonga Verde Aspromonte 2026 sarà il momento conclusivo di due intense giornate dedicate ai valori dello sport e della cittadinanza. Il programma prenderà il via venerdì 14 agosto, alle ore 17.00, presso il Centro Sportivo di Cucullaro, con la quinta edizione della partita “Pace, Giustizia e Comunità: dove ogni rete fa la differenza!”. Magistrati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Associazioni, Volontari e Cittadini di Santo Stefano d’Aspromonte scenderanno in campo insieme per testimoniare, attraverso lo sport, l’importanza della legalità, della solidarietà e della responsabilità condivisa.

Sarà una grande festa dello sport e della comunità, un’occasione per ribadire che la costruzione del bene comune passa anche da gesti concreti, dalla partecipazione e dalla capacità di fare squadra.