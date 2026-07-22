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Calciomercato: mister Torrisi vuole a Messina un suo pupillo ex Reggina

Si vuole costruire una squadra che stravinca il campionato di Eccellenza

22 Luglio 2026 - 15:15 | Redazione

sartore reggina

Il Messina ripartirà dal campionato di Eccelllenza ma con grandi ambizioni. Dopo aver assunto come Ds Maurizio Pellegrino, è stato scelto per la panchina, Alfio Torrisi, altro ex Reggina. Adesso si punterà alla costruzione di una squadra con l’obiettivo di vincere il campionato. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24 “…la società giallorossa avrebbe messo gli occhi sull’esterno offensivo classe 1995 Francisco Sertore. L’ex Primavera del Genoa è un fedelissimo di Torrisi, col quale ha lavorato a Trani, centrando la vittoria della Serie D, e nella passata stagione alla Reggina. Tra club e calciatore ci sarebbero già stati dei contatti: importanti evoluzioni, che potrebbero portare alla chiusura della trattiva, sono attese nei prossimi giorni“.

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