Calcio: Trapani in serie D, ma non è finita. Oggi giornata importante per i granata. Gli scenari

“Il campo ha emesso il suo verdetto, ma la parola fine potrebbe non essere ancora stata scritta. Il Trapani è matematicamente retrocesso in Serie D dopo la sconfitta contro il Cosenza, un ko che ha reso incolmabile il divario dalla zona playout.

Eppure, a novanta minuti dal termine della stagione, i siciliani restano aggrappati a una speranza che non passa più dal terreno di gioco, ma dalle aule di giustizia sportiva. Oggi, infatti, è atteso un passaggio cruciale: il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà su una delle penalizzazioni inflitte nel corso della stagione. Il Trapani proverà a riottenere una parte dei punti sottratti (sette su un totale di venticinque) che hanno pesantemente condizionato la classifica e, di fatto, la corsa salvezza.

Una eventuale decisione favorevole cambierebbe radicalmente lo scenario: la classifica verrebbe riscritta e la retrocessione, oggi sancita dai numeri, potrebbe essere rimessa in discussione. Il club granata, infatti, è stato protagonista di una stagione segnata più dalle vicende extracampo che dai risultati: le penalizzazioni accumulate – ben 25 punti complessivi – hanno inciso in modo determinante sul piazzamento finale, rendendo quasi impossibile restare in corsa per i playout.

Non è finita qui. Quella di oggi è solo la prima tappa di un percorso più ampio: sono infatti diversi i ricorsi ancora pendenti, che potrebbero incidere ulteriormente sulla classifica e sui verdetti finali”.

fonte: TMW