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Domotek Volley, Milia (FI): ‘Impresa storica che ci rende orgogliosi’

"Con la vittoria della Supercoppa la Domotek ha portato a casa un titolo italiano che nobilita la tradizione pallavolistica della nostra città", le parole di Milia

21 Aprile 2026 - 10:25 | Comunicato Stampa

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Vedere il nome di Reggio Calabria primeggiare a livello nazionale è un’emozione immensa. Con la vittoria della Supercoppa la Domotek ha portato a casa un titolo italiano che nobilita la tradizione pallavolistica della nostra città, riportando l’entusiasmo tra i tifosi e accendendo i riflettori su una realtà virtuosa.”

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, commenta l’impresa della compagine reggina che, in una finale al cardiopalma vinta al tie-break contro la Conad Reggio Emilia, ha alzato al cielo il prestigioso trofeo.

Lo sport è un volano fondamentale per il rilancio del nostro territorio. Risultati come questo devono spingere la politica a investire con ancora più forza nelle infrastrutture sportive e nel sostegno alle eccellenze locali. La Domotek è l’esempio di quella ‘Reggio che vince’ che vogliamo vedere sempre più spesso: determinata, orgogliosa e vincente.

E conclude: “Un plauso speciale va ai ragazzi che sul campo, con il cuore e con i denti, hanno lottato fino all’ultimo set per regalarci questa gioia.

Oggi la città festeggia i suoi campioni, concentratissimi e orientati già alla prossima sfida delle semifinali”.

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