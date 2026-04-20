Domotek, è festa doppia: dopo la Coppa Italia arriva anche la Supercoppa. Il capitano Laganà

La Domotek Volley continua a scrivere pagine di storia del volley italiano. Dopo il trionfo in Coppa Italia del Monte di Serie A3, i reggini riaprono la bacheca e si aggiudicano anche la Del Monte Supercoppa, battendo al termine di una finale da cardiopalma la Reggio Emilia con il punteggio di 3-2. Un successo che sa di impresa, di leggenda, di qualcosa di clamoroso.

“Epico, storico, pazzesco” – queste le prime parole a caldo del capitano Domenico Laganà, eletto di fatto protagonista e simbolo di una notte che nessun tifoso dimenticherà. Una finale che somiglia tantissimo a quella di Coppa Italia vinta contro Belluno, ma con un copione ancora più folle. Perché questa è la settima volta che le due squadre si affrontano tra play-off e coppe, e l’epilogo perfetto non poteva che essere un 3-2 spettacolare, giocato punto a punto, cuore a cuore.

“Ci conosciamo a memoria con l’avversario ed era giusto chiudere una serie così lunga con un 3-2 così. Secondo me è stato semplicemente spettacolare“.

Il match racconta di un 1-0 per la Conad, del 2-1 firmato Domotek, poi un quarto set folle, pazzo, dove è successo di tutto. Ma i ragazzi di coach Polimeni hanno avuto la forza di resettare, di tornare in campo nel quinto set con la stessa determinazione vista nel secondo e nel terzo. Il Taraflex tricolore, quello che aveva portato fortuna in Coppa Italia, ha fatto il suo dovere anche questa volta. Anche se, come ammesso dallo stesso capitano, “c’è un po’ di amaro in bocca per le tre gare giocate qua ai play-off, ma questo è un trofeo vinto, ce lo portiamo a casa. E da reggino, me lo godo più di tutti“.

La vittoria, però, è anche e soprattutto cuore. Laganà ha voluto dedicare il trionfo innanzitutto alla sua famiglia, sempre presente e onnipresente, a suo figlio Antonello. E poi un pensiero speciale è andato a Matteo Mancinelli, infortunatosi gravemente la scorsa settimana e assente nella serata decisiva.

“Ieri ‘Il Mancio’ ha mandato un messaggio bellissimo sul nostro gruppo squadra che ho apprezzato tantissimo. Mi ha caricato molto. Questa vittoria è soprattutto per lui”.

La festa è appena iniziata, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo obiettivo: i play-off promozione contro l’Acquiterme. “Già l’anno scorso abbiamo giocato in semifinale contro di loro quest’anno ci rigiochiamo. Speriamo di entrare in campo con quella cattiveria che ci ha contraddistinto finora. Abbiamo fatto un percorso straordinario e non vogliamo fermarci proprio sul più bello“.

Una Domotek che non si ferma più, che vince e convince, che trova nel suo capitano la guida carismatica e nel gruppo una forza devastante. Reggio Calabria può sognare. Anzi, ha già iniziato a farlo.