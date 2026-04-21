Comunali, accordo tra Democrazia Cristiana e Reggio Protagonista a sostegno di Cannizzaro

L’accordo prevede che sarà presente all’interno della lista Reggio Protagonista un folto numero di professionisti e rappresentanti della Democrazia Cristiana di Reggio Calabria

A seguito dell’incontro odierno con l’On. Gianfranco Rotondi, in occasione del ritorno della Democrazia Cristiana con una nuova struttura organizzativa sul territorio, il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, comunica il raggiungimento di un accordo politico e programmatico.

La nuova Democrazia Cristiana ha ufficializzato il proprio sostegno al candidato sindaco Francesco Cannizzaro, scegliendo di affiancare la lista Reggio Protagonista in un progetto che rappresenta una concreta fusione tra politica cattolica e civismo.

“È un passaggio importante – dichiara il Prof. Veronese – perché unisce due mondi che condividono gli stessi principi: valori cristiani, difesa della famiglia, centralità della persona e impegno concreto per la città.

La Democrazia Cristiana non sostituisce il percorso civico costruito in questi anni, ma lo rafforza e lo integra, sposando le battaglie portate avanti dai nostri candidati”.

L’accordo prevede inoltre che sarà presente all’interno della lista Reggio Protagonista un folto numero di professionisti e rappresentanti della Democrazia Cristiana di Reggio Calabria, che hanno aderito al progetto politico e che contribuiranno direttamente alla costruzione di una proposta amministrativa forte, credibile e radicata.

Al centro della visione condivisa resta il Ponte sullo Stretto, considerato un volano di sviluppo e un simbolo concreto di riscatto per il Mezzogiorno.

“Non si cambia direzione – conclude Veronese – si rafforza un percorso civico che oggi si apre a una più ampia alleanza fondata sui valori, sulla competenza e sulla responsabilità. Insieme, per una Reggio finalmente protagonista”.