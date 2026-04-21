Serie D: delusione Reggina, ma le ultime due giornate saranno entusiasmanti in testa e in coda

Incroci, scontri diretti, obiettivi tra promozione, retrocessione, play off e play out. Il programma delle ultime due giornate e la classifica

Mancano solamente due giornate alla fine della stagione e mai come quest’anno il girone I del campionato di serie D, riserva una coda così interessante sia nella parte alta della classifica che in quella bassa. Vediamo il programma delle ultime due giornate e l’attuale classifica, ricordando che Nuova Igea Virtus e Vibonese, scenderanno in campo il 22 aprile per il match di recupero.

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Le partite del 26 aprile

Athletic Palermo – Savoia

Acireale – Ragusa

Gela – Vibonese

Enna – Gelbison

Milazzo – Reggina

Nuova Igea Virtus – Messina

Paternò – Favara

Sambiase – Nissa

Sancataldese – Vigor Lamezia

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Le partite del 3 maggio

Favara – Enna

Gelbison – Gela

Messina – Milazzo

Nissa – Paternò

Ragusa – Athletic Palermo

Reggina – Sambiase

Savoia – Sancataldese

Vibonese – Acireale

Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus

La nuova classifica

Nissa 63 Savoia 63 Reggina 60 Athletic Palermo 57 Gelbison 54 Sambiase 52 Nuova Igea* (-5) 49 Milazzo 44 Gela (-1) 42 Vigor Lamezia 38 Enna 35 Favara 34 Ragusa 33 Vibonese* 31 Acireale 31 Messina (-14) 28 Sancataldese 28 Paternò 19

*Una partita in meno