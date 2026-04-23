Comunali, Lamberti Castronuovo lancia la campagna elettorale con la presentazione delle liste

Nel salone del Grand Hotel Excelsior saranno presentati i candidati delle liste del polo

Parte la campagna elettorale di Eduardo Lamberti Castronuovo in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il primo appuntamento pubblico è fissato per domenica 26 aprile alle ore 11:00 nel salone del Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria.

Presentazione delle liste del polo civico

Nel corso dell’incontro saranno presentati i candidati delle liste del polo civico “Cultura e Legalità” e “Reggio Normale” con Eduardo Lamberti Castronuovo sindaco. L’appuntamento segna di fatto l’avvio ufficiale del percorso elettorale, con un momento pubblico dedicato alla squadra che accompagnerà la campagna nelle prossime settimane.

Apertura della sede elettorale

Durante la mattinata sarà annunciata anche l’apertura della sede. La segreteria resterà aperta e presidiata tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

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Il primo passo verso le comunali

La presentazione delle liste e l’apertura della sede rappresentano il primo passo della campagna elettorale di Lamberti Castronuovo per le comunali di Reggio Calabria, con l’obiettivo di entrare nel vivo del confronto politico in città.