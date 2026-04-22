Comunali a Reggio, domenica al via la campagna elettorale di Cannizzaro

L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social dallo stesso Cannizzaro, che ha dato appuntamento ai cittadini per l’evento di lancio della corsa verso le elezioni comunali

Si aprirà domenica 26 aprile alle ore 18.30 la campagna elettorale di Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.



L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social dallo stesso Cannizzaro, che ha dato appuntamento ai cittadini per l’evento di lancio della corsa verso le elezioni comunali. La manifestazione si terrà in una delle principali piazze della città e vedrà la presenza dell’intera coalizione a sostegno del candidato.

Sarà il primo vero momento pubblico della campagna elettorale del centrodestra reggino. Nel corso dell’iniziativa, Cannizzaro illustrerà ai cittadini il programma elettorale e le linee guida della proposta politica con cui punta alla guida di Palazzo San Giorgio.

Attesa anche la partecipazione di esponenti politici regionali e nazionali, in un appuntamento che segna l’avvio ufficiale della sfida elettorale in vista del voto di maggio.