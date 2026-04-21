Savoia, il presidente Matachione ed Emanuele Filiberto: ‘Contro di noi e la Reggina…’

Prima le polemiche tra Savoia e Nissa, poi quelle con la Nuova Igea Virtus in merito al bus danneggiato, denunciato dalla società siciliana. Così il presidente dei campani Nazario Matachione e il principe Emanuele Filiberto, decidono di pubblicare una nota sulla pagina ufficiale del club, rispetto ad un finale di stagione sempre più incandescente e che potrebbe portare allo spareggio proprio Savoia e Nissa:

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Il comunicato

“Ora basta. Da questo momento parlerà solo il campo. Il resto è rumore. E il rumore lo lasciamo agli altri. Domenica, allo stadio, c’erano le telecamere del gruppo Mediaset. La partita ha trovato spazio sui principali telegiornali nazionali. Non capita a tutti. E soprattutto, non è un caso. In questo campionato, per molti affrontare il Savoia rappresenta l’evento della stagione. Per noi è semplicemente una partita.

È evidente che, in questa fase, ogni gara contro realtà come la nostra, così come contro la Reggina, venga vissuta con un’intensità diversa.

Motivazioni che si moltiplicano, energie che si alzano, dettagli che improvvisamente fanno la differenza. Capita anche che certe squadre si presentino sempre al massimo, con tutto al posto giusto. Noi osserviamo. Noi capiamo. Prendiamo atto. E andiamo avanti. Abbiamo due partite decisive davanti, le più importanti del nostro percorso.

Il resto non conta. Perché certe realtà non inseguono attenzioni, le attirano. E non hanno bisogno di spiegarsi, si riconoscono.

Avanti Torre Annunziata!

Avanti Savoia”.