Serie D: campionato mediocre, lo vince chi farà meno peggio. Reggina, ciclo Ballarino concluso?

La matematica tiene ancora in piedi una speranza sottilissima, ma la sensazione è che il destino sia ormai scritto. La Reggina vede allontanarsi quasi definitivamente il sogno promozione, mentre davanti Nissa e Savoia continuano a vincere, con l’ipotesi sempre più concreta di uno spareggio finale.

Il successo contro il Paternò rappresentava un obbligo, ma dagli altri campi non sono arrivati i segnali sperati. Anzi, è semmai l’ennesima conferma di un campionato che, giornata dopo giornata, ha premiato le squadre che hanno sbagliato meno.

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E qui sta il vero nodo della stagione amaranto. Una altalena incredibile che ha intervallato momenti positivi ad altri negativi e a pesare sono stati soprattutto gli errori, tanti e spesso clamorosi. Dalla sconfitta interna con l’Acireale al pareggio sul campo del Gela, passando per quel secondo tempo inguardabile di Lamezia: occasioni perse che oggi presentano il conto. Volendo cancellare quella primissima parte in cui sono stati conquistati solo otto punti in altrettante partite.

Anche le dichiarazioni rilasciate da mister Torrisi in conferenza stampa hanno dato la sensazione di un resoconto di fine stagione ormai segnato. Il tecnico è apparso meno carico del solito, pur con la volontà dichiarata di non mollare fino all’ultimo. Un segnale che fotografa perfettamente lo stato d’animo di una squadra che sa di aver complicato da sola il proprio cammino.

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Adesso resta da chiudere la stagione con dignità, per quello che può servire, ma soprattutto da capire cosa succederà dopo la disputa degli inutili play off. La gestione Ballarino sembra arrivata alla fine di un ciclo durato tre anni, a prescindere da come finirà il campionato. Abbiamo scritto nei giorni scorsi di una trattativa concreta, ma al momento è un “no grazie”.

A bocce ferme sarà un argomento che verrà riproposto. D’altronde è stato lo stesso patron a ribadire la volontà di farsi da parte: “Nella vita arriva un momento in cui bisogna essere coscienti di averle tentate tutte e di non avercela fatta. Sono realista, se ci sono le condizioni, con il presidente siamo pronti a farci da parte“.

Intanto per la Reggina, salvo clamorosi ribaltoni, si profila un altro anno in Serie D.