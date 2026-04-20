Reggina: Torrisi, primo resoconto. Errori, scelte, calciatori. ‘Ero solo contro tutti e poi quante bugie…’

Nel corso della conferenza stampa post gara con il Paternò, mister Torrisi ha parlato della sua esperienza alla Reggina, facendo anche un primo resoconto: “A livello umano e professionale questa stagione mi sta lasciando moltissimo, ma è chiaro che a fine campionato poi bisogna fare un bell’esame di coscienza e capire quello che si è fatto bene, quello che si poteva fare meglio, quello che si è sbagliato. Nessuno è perfetto, errori ne sono stati fatti e non parlo di scelte di formazione, ma più generali.

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Per esempio quelle fatte a dicembre, quelle prima, su determinati calciatori. Tutto ciò che poi va a pesare su una stagione. Allenare la Reggina è qualcosa di straordinario, poi ci sono quelli che per poca memoria, o di proposito, dimenticano da dove abbiamo iniziato. E’ qualcosa di strepitoso essere ancora in corsa almeno con la matematica rispetto a dove si era quando sono arrivato. Non era scritto da nessuna parte, ma i numeri dicono che è stato fatto qualcosa di importante anche se purtroppo questo può non bastare e chi vince ha sempre ragione. Arrivare secondo vuol dire perdere, ma non siamo partiti dall’inizio e la mia media punti parla chiaro, devo difendere il mio lavoro.

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Quando ho iniziato ero solo contro tutto e tutti, lo sapevamo, a partire dalla contestazione della tifoseria. Quando chiamavamo i giocatori per venire a Reggio, ricevevamo solo rifiuti, perchè erano venute fuori delle menzogne. S. Agata in abbandono, la società che stava fallendo, tutte situazioni di assoluta bugia che ci hanno creato dei problemi. Alla prima in casa ho trovato una situazione incredibile, ma piano piano siamo riusciti a rimettere le cose a posto, facendo un grandissimo lavoro dentro e fuori dal campo. Ma ripeto, arrivare secondi è perdere, eventualmente si piange con un occhio“.