Reggina, il DG Praticò: ‘Situazioni anomale, seguiamo l’evoluzione delle indagini’
"Sul primo filone si stanno concludendo, quelle del secondo sono invece apppena iniziate"
19 Aprile 2026 - 18:10 | Redazione
Dopo il successo con il Paternò, faticoso come quello di appena quattro giorni prima con l’Enna, radio Febea ha intercettato nella pancia del Granillo il Dg della Reggina Praticò: “In questo campionato sono venute fuori tante situazioni anomale che sono attenzionate. Noi possiamo solo prendere atto, monitorare e seguire le evoluzioni delle indagini. La Procura sta vagliando le le situazioni relative ad alcune partite anomale e successivamente l’esposto di Sancataldese e Acireale nei confronti del Messina. Le indagini sul primo filone si stanno concludendo, quelle del secondo sono invece apppena iniziate.
Caso Messina: “Ci sarebbero state le firme di un soggetto inibito sui tesseramenti di alcuni calciatori. Ma non ho visto documenti e nulla. Va garantita la legalità e la trasparenza e quando si sbaglia bisogna pagare il conto. Aspettiamo qualche giorno, intanto noi dobbiamo pensare a concludere al meglio la stagione, poi il calcio ci ha insegnato che può accadere di tutto. Abbiamo visto che alla Reggina nessuno regala nulla“.
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