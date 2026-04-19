Reggina, il DG Praticò: ‘Situazioni anomale, seguiamo l’evoluzione delle indagini’

Dopo il successo con il Paternò, faticoso come quello di appena quattro giorni prima con l’Enna, radio Febea ha intercettato nella pancia del Granillo il Dg della Reggina Praticò: “In questo campionato sono venute fuori tante situazioni anomale che sono attenzionate. Noi possiamo solo prendere atto, monitorare e seguire le evoluzioni delle indagini. La Procura sta vagliando le le situazioni relative ad alcune partite anomale e successivamente l’esposto di Sancataldese e Acireale nei confronti del Messina. Le indagini sul primo filone si stanno concludendo, quelle del secondo sono invece apppena iniziate.

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Caso Messina: “Ci sarebbero state le firme di un soggetto inibito sui tesseramenti di alcuni calciatori. Ma non ho visto documenti e nulla. Va garantita la legalità e la trasparenza e quando si sbaglia bisogna pagare il conto. Aspettiamo qualche giorno, intanto noi dobbiamo pensare a concludere al meglio la stagione, poi il calcio ci ha insegnato che può accadere di tutto. Abbiamo visto che alla Reggina nessuno regala nulla“.