Reggina, Torrisi: ‘Decisivo l’ingresso di Barillà. Sulle vicende extra campo può incidere la società’

Una vittoria con il più classico dei punteggi per la Reggina, al termine di una prestazione veramente di basso profilo, soprattutto nel primo tempo dove il Paternò, retrocesso in Eccellenza matematicamente, ha sfiorato più volte la via del gol. Hanno deciso le reti di Di Grazia e Ragusa. Mister Torrisi ai microfoni di radio Febea: “In questo momento della stagione l’unica cosa che conta è la vittoria, comunque arrivi. Avevamo iniziato benino, loro hanno giocato con coraggio e spensieratezza. La svolta è stata l’ingresso di Barillà, lo ha fatto con grande personalità e ha sempre chiesto la palla ai compagni. Lui ha fatto la differenza.

Leggi anche

Oggi abbiamo segnato su azione, da quel momento la partita è cambiata e creato poi tante occasioni. Per i difetti che abbiamo noi, fino a quando non si segna si fatica e si soffre. I fischi? Non tutti hanno fischiato in Curva, ma ognuno è libero di farlo, vanno accettati, dopo quella rimonta c’è la paura di non vincere il campionato, la gente è stanca. Noi puntiamo a fare sei punti e poi vediamo se arriva qualche notizia positiva, cosa che oggi non è accaduto. Vediamo anche le situazioni extracampo dove la società credo possa incidere (riferimento su quanto si sta sentendo negli ultimi giorni su alcuni tesseramenti). Noi abbiamo fatto il massimo e continueremo a farlo, la speranza è quella di festeggiare. Siamo comunque consapevoli dell’handicap iniziale che la squadra ha dovuto superare, vedremo”.