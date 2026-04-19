La Reggina batte il Paternò, ultimo in classifica, senza entusiasmare

Dopo un primo tempo ai limiti dell’inguardabile e un Paternò in almeno tre circostanze vicino al gol del vantaggio, la Reggina nella seconda parte riesce a indirizzare l’incontro dalla sua parte, anche se la prima rete arriva in prossimità della mezz’ora grazie ad una giocata di Ragusa che conclude e sulla respinta del portiere Di Grazia da due passi trova il gol. Il raddoppio su calcio di rigore realizzato da Ragusa.

Una squadra, quella amaranto, decisamente poco brillante e in difficoltà per gran parte del match contro una compagine che vale la pena ricordare, si trova all’ultimo posto della classifica e dopo questa sconfitta matematicamente retrocessa in Eccellenza. Dopo una lunga assenza si è rivisto in campo Barillà che nel finale ha accusato un fastidio muscolare. In classifica nulla cambia a due giornate dalla conclusione. Tre punti di distacco dal duo di testa perchè Nissa e Savoia vincono facilmente.

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Primo tempo

Le squalifiche di Mungo e Laarbi e il terzo appuntamento in sette giorni, portano mister Torrisi ad apportare alcune modifiche nell’undici iniziale in occasione della sfida con il Paternò. Tra i pali ovviamente Lagonigro, poi Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole e Distratto a comporre la linea difensiva a quattro, in mezzo accanto a Fofana c’è Salandria, larghi Edera a destra e Ragusa a sinistra, con Palumbo più vicino a Ferraro.

Il primo tiro in porta arriva al dodicesimo dopo una incertezza della difesa del Paternò. Ci prova Ferraro in girata, c’è la parata di Locatelli. Un minuto più tardi perde una palla sanguinosa Salandria, alle sue spalle Lucca recupera e calcia potente e preciso, Lagonigro sfiora e manda sulla traversa. Pericolo serio. E sempre dai piedi di Lucca arriva la seconda occasione, ma questa volta il numero sette colpisce male seppur piazzato benissimo. Al ventiduesimo Edera si procura un calcio di punizione dal limite. E’ lui stesso a battere, direttamente sulla barriera.

Qualche attimo più tardi, ottimo cross di Palumbo, tocca Ragusa e di puro istinto il portiere riesce a deviare. Altra clamorosa palla gol per il Paternò con Ferrandino che si presenta da solo davanti a Lagonigro e nonostante un compagno ben piazzato nel due contro uno, decide di tirare. Para l’estremo difensore e salva ancora una volta la Reggina. Mentre scivola via la prima frazione, la tribuna fischia, la Curva invita la squadra a tirare fuori gli attributi. A due dalla fine, tiro di Ragusa da pochi metri, para Locatelli. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-0.

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Secondo tempo

Torrisi manda in campo Di Grazia al posto di Edera. I primi minuti della seconda parte vedono ancora protagonista il solito Lucca. Tiro a giro che sfiora l’incrocio e i tifosi continuano a fischiare gli amaranto. All’ottavo gran giocata di Ferraro che conclude, altrettanto spettacolare la risposta del portiere. Al quindicesimo si registra il ritorno di Barillà in campo, esce Palumbo. Al ventunesimo Ferraro si divora il gol del vantaggio dopo un ottimo assist di Di Grazia. Riesce ad accentrarsi e da buonissima posizione manda in curva.

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Altra occasione, questa volta per Barillà. Su cross di Distratto il capitano amaranto di testa manda fuori. Il gol era nell’aria e arriva al ventisettesimo con uno spunto di Ragusa sulla destra, tiro angolato, para Locatelli ma respinge sui piedi di Di Grazia che solo a due passi dalla porta mette in rete, 1-0. Altro ingresso in campo, fuori Giuliodori, dentro Desiato. Al minuto trentadue, ripartenza amaranto con Ferraro che supera tutti, serve Di Grazia che crossa, tocco di mano di un difensore, rigore. Sul dischetto si presenta Ragusa, palla da una parte e portiere dall’altra, 2-0. Nel finale Chirico prende il posto di Ragusa, mentre Porcino entra per Distratto. Si chiude dopo cinque minuti di recupero con la vittoria della Reggina per 2-0, ma dopo un’altra prestazione poco convincente. Fischi della Curva all’indirizzo dei giocatori a fine partita.