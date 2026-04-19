Serie D: tutto facile per Nissa e Savoia. Vince anche la Reggina. Risultati e classifica
Solo due le giornate alla fine del campionato. Si profila una spareggio in testa
19 Aprile 2026 - 17:07 | Redazione
Tutto facile per Nissa e Savoia che vincono con il punteggio di 3-0 le rispettive partite e mantengono il primato in classifica appaiate. Dovesse finire così sarà spareggio. La Reggina, dopo un primo tempo pessimo, riesce a battere il Paternò, matematicamente retrocesso, e rimane a meno tre. Interessante la lotta per l’ultimo posto utile in zona play off, come anche in coda.
I risultati della giornata
Favara – Gela 3-1
Gelbison – Acireale 2-1
Milazzo – Sambiase 0-1
Nissa – Enna 3-0
Ragusa – Sancataldese 0-1
Reggina – Paternò 2-0
Savoia – Nuova Igea Virtus 3-0
Vibonese – Athletic Palermo 2-3
Vigor Lamezia – Messina 1-1
La nuova classifica
- Nissa 63
- Savoia 63
- Reggina 60
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 54
- Sambiase 52
- Nuova Igea* (-5) 49
- Milazzo 44
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 38
- Enna 35
- Favara 34
- Ragusa 32
- Vibonese* 31
- Acireale 31
- Sancataldese 30
- Messina (-14) 28
- Paternò 19
*Una partita in meno
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