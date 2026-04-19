Serie D: tutto facile per Nissa e Savoia. Vince anche la Reggina. Risultati e classifica

Tutto facile per Nissa e Savoia che vincono con il punteggio di 3-0 le rispettive partite e mantengono il primato in classifica appaiate. Dovesse finire così sarà spareggio. La Reggina, dopo un primo tempo pessimo, riesce a battere il Paternò, matematicamente retrocesso, e rimane a meno tre. Interessante la lotta per l’ultimo posto utile in zona play off, come anche in coda.

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I risultati della giornata

Favara – Gela 3-1

Gelbison – Acireale 2-1

Milazzo – Sambiase 0-1

Nissa – Enna 3-0

Ragusa – Sancataldese 0-1

Reggina – Paternò 2-0

Savoia – Nuova Igea Virtus 3-0

Vibonese – Athletic Palermo 2-3

Vigor Lamezia – Messina 1-1

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La nuova classifica

Nissa 63 Savoia 63 Reggina 60 Athletic Palermo 57 Gelbison 54 Sambiase 52 Nuova Igea* (-5) 49 Milazzo 44 Gela (-1) 42 Vigor Lamezia 38 Enna 35 Favara 34 Ragusa 32 Vibonese* 31 Acireale 31 Sancataldese 30 Messina (-14) 28 Paternò 19

*Una partita in meno