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Serie D: tutto facile per Nissa e Savoia. Vince anche la Reggina. Risultati e classifica

Solo due le giornate alla fine del campionato. Si profila una spareggio in testa

19 Aprile 2026 - 17:07 | Redazione

Reggina Ragusa Antonino

Tutto facile per Nissa e Savoia che vincono con il punteggio di 3-0 le rispettive partite e mantengono il primato in classifica appaiate. Dovesse finire così sarà spareggio. La Reggina, dopo un primo tempo pessimo, riesce a battere il Paternò, matematicamente retrocesso, e rimane a meno tre. Interessante la lotta per l’ultimo posto utile in zona play off, come anche in coda.

Leggi anche

I risultati della giornata

Favara – Gela 3-1

Gelbison – Acireale 2-1

Milazzo – Sambiase 0-1

Nissa – Enna 3-0

Ragusa – Sancataldese 0-1

Reggina – Paternò 2-0

Savoia – Nuova Igea Virtus 3-0

Vibonese – Athletic Palermo 2-3

Vigor Lamezia – Messina 1-1

Leggi anche

La nuova classifica

  1. Nissa 63
  2. Savoia 63
  3. Reggina 60
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 54
  6. Sambiase 52
  7. Nuova Igea* (-5) 49
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 38
  11. Enna 35
  12. Favara 34
  13. Ragusa 32
  14. Vibonese* 31
  15. Acireale 31
  16. Sancataldese 30
  17. Messina (-14) 28
  18. Paternò 19

*Una partita in meno

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RegginaReggio Calabria Calcio

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