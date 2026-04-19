Reggina, Cormaci: il chiarimento dopo il confronto sotto la Curva e le vicende extra campo

Una discussione piuttosto accesa sotto il settore di Curva Sud tra il Club Manager Antonio Cormaci e alcuni tifosi. Il chiarimento ai microfoni di radio febea: “Credo si debba rimanere tutti uniti fino alla fine e anche oltre visto quello che stiamo sentendo e leggendo. Contestare e fischiare oggi mi sembra fuori luogo. Contro di noi tutti giocano alla morte, fanno le partite della vita.

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Negli altri campi questo non succede e io che ho giocato te lo posso dire. La prestazione come con l’Enna, ha mostrato delle difficoltà, poi qualche cambio e l’inserimento di Barillà hanno modificato il match. Ai tifosi della Curva Sud ho detto la mia, li ho invitati a crederci, ci possono essere anche situazioni extra campo, il campionato non è finito. Lo sfogo dopo Gela? Sono prima tifoso e poi dirigente, ero amareggiato. Mi ha richiamato la società e adesso sono qui. Fino al 3 maggio dobbiamo crederci e penso anche oltre, poi si vedrà”.