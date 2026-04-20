Reggina, il Dg Praticò: le recriminazioni, gli errori, il mercato e la cessione della società

Una lunga intervista realizzata da radio febea al DG Giuseppe Praticò al termine della partita vinta contro il Paternò. In altra pagina del giornale abbiamo riportato le dichiarazioni riguardanti le indagini che riguardano quanto accaduto a Messina, di seguito, invece, alcuni passaggi sulla stagione, il mercato e la cessione della società:

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“Ci sono tantissime partite sulle quali recriminare. Quando non si raggiungono gli obiettivi prefissati, tutti hanno delle responsabilità che vanno divise. Ma questo non è ancora il momento delle analisi, vogliamo aspettare il 3 maggio. E’ un campionato che ci ha aspettato, ci ha dato tante possibilità, ma va detto che siamo mancati in numerosi appuntamenti. C’è tanto rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Fare otto punti in otto gare non ci può stare per una squadra che punta alla promozione, mentre ci può anche stare il ko di Lamezia dopo una serie di vittorie consecutive. Escludendo la prima stagione, siamo da due anni a rincorrere, non possiamo fare altro che prendercela con noi stessi. Quest’anno abbiamo ripreso il campionato con l’arrivo di Torrisi: fino al 3 maggio proviamo a crederci, il calcio è bello anche per questo, perché si può dire che non è finita fino a che non è finita, certamente è complicata la situazione”.

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L’attaccante al posto di Montalto

“Guida è un buon attaccante, ci sono calciatori che un anno fanno 20 gol e un altro anno 5. Ci sono mancati i gol di tanti calciatori, lo dicono i numeri, Nino Barillà ne ha fatti 10 e passa la scorsa annata. Con Torrisi si è fatto un lavoro di squadra per venire fuori da una situazione non semplice, il mister ci ha messo tanto impegno, il suo lavoro è stato notevole”.

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La cessione del club

“Trattative per la cessione del club? Io sono la persona sbagliata per parlare di questo, se ne occupa la proprietà. Sicuramente, lo posso dire con cognizione di causa, che questa società ha sempre rispettato gli impegni. In giro ci sono squadre che non sanno se finiranno il campionato o che hanno 20-25 punti di penalizzazione. Bisogna rivedere l’organizzazione del calcio, tutte vogliono giocare nel calcio professionistico ma non tutte possono permetterselo. Sicuramente la Reggina è stata danneggiata la scorsa estate, perché doveva probabilmente disputare il campionato di serie C e anche qualche anno fa è stata duramente penalizzata con l’esclusione dalla B, anche se ci sono state delle responsabilità della società dell’epoca”.