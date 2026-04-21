Reggina, il DG Praticò: ‘Rincorriamo da due anni, dobbiamo prendercela con noi stessi’

"E’ un campionato che ci ha aspettato, ci ha dato tante possibilità, ma va detto che siamo mancati in numerosi appuntamenti"

Una lunga intervista rilasciata a fine gara ai microfoni di radio Febea dal DG Giuseppe Praticò, nella quale ha parlato di diversi argomenti, tra cui le tante occasioni sprecate nell’arco della stagione, diventate poi decisive per il mancato aggancio alla vetta: “Ci sono tantissime partite sulle quali recriminare. Quando non si raggiungono gli obiettivi prefissati, tutti hanno delle responsabilità che vanno divise. Ma questo non è ancora il momento delle analisi, vogliamo aspettare il 3 maggio. E’ un campionato che ci ha aspettato, ci ha dato tante possibilità, ma va detto che siamo mancati in numerosi appuntamenti.

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C’è tanto rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Fare otto punti in otto gare non ci può stare per una squadra che punta alla promozione, mentre ci può anche stare il ko di Lamezia dopo una serie di vittorie consecutive. Escludendo la prima stagione, siamo da due anni a rincorrere, non possiamo fare altro che prendercela con noi stessi. Abbiamo ripreso il campionato con l’arrivo di Torrisi: fino al 3 maggio proviamo a crederci, il calcio è bello anche per questo, perché si può dire che non è finita fino a che non è finita, certamente è complicata la situazione”.