Reggina: ‘Il colpo di scena sui titoli di coda di una stagione ad oggi fallimentare’

Due giornate alla fine della stagione regolare. La Reggina insegue con speranze ridottissime visto che sono tre i punti di distacco dalla vetta, occupata da due formazioni. Amaranto in trasferta a Milazzo, fuori casa anche Nissa e Savoia, la prima contro il Sambiase, la seconda con l’Athletic Palermo. L’analisi sul quotidiano Gazzetta del Sud: “Il colpo di scena sui titoli di coda di una stagione ad oggi fallimentare. Se lo augurano proprio tutti a Reggio Calabria sebbene l’ambiente sia estremamente frammentato. Ma nello stesso tempo c’è la piena consapevolezza di quanto, al netto di miracoli o quasi, le cose siano ormai compromesse.

La sensazione è che domenica si deciderà moltissimo, forse tutto. Se Nissa e Savoia non dovessero perdere sui campi di Sambiase e Athletic Palermo, anche la visione amaranto più ottimista perderebbe ogni appoggio. All’ultima giornata la squadra di Caltanissetta ospiterà il fanalino di coda e già retrocesso Paternò, in una situazione in cui alla differenza di valori tra le due contendenti si aggiungerà quella delle motivazioni.

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Nella difficile ipotesi che arrivino buone notizie dagli altri campi, la Reggina ha l’onere di non farsi trovare impreparata come capitato nelle tante occasioni sprecate in questa stagione. Gli amaranto stanno preparando la trasferta contro il Milazzo, probabilmente consapevoli che prestazioni come quella primo tempo contro il Paternò espongono alla possibilità di altre magre figure contro squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Occorrerà dimostrare che nelle ultime gare quella percezione di assenza di ferocia, per utilizzare termine spesso citato da Torrisi, non sia il segnale che si stia inconsciamente mollando. Si attende, dunque, una risposta sul piano del carattere per una squadra che in generale ha già sicuramente deluso. Persino i numeri della rincorsa rischiano di perdere consistenza come valore relativo. A lungo si è sottolineato quanto la Reggina avesse risalito la china con la gestione Torrisi. Gli amaranto senza due successi nelle ultime due giornate perderebbero probabilmente il primato nel ritorno: la classifica del girone discendente vede gli amaranto a quota 33 in 15 gare, solo a +1 dalla Nissa e dal Savoia.

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Con il tecnico catanese la Reggina ha ottenuto 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un ruolino di marcia che non è stato sufficiente a mettere una pezza definitiva sull’inizio disastroso ma che vale solo un +2 sul Savoia e un +4 sulla Nissa nella graduatoria delle ultime 24. Va comunque messa in rilievo la capacità di Torrisi di dare un’anima ad una squadra che, ad un certo punto, sembrava non averne. Lo dimostra il rendimento negli scontri diretti”.