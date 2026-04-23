San Giorgio d’oro 2026: il post del patron Ballarino dedicato al dottore Favasuli
"Continua ad essere un esempio per tutti noi e per i giovani che ti guardano con ammirazione"
23 Aprile 2026 - 08:51 | Redazione
“Carissimo Dottore,
nel corso della tua carriera hai ricevuto tanti riconoscimenti, ma questo rappresenta senza dubbio uno dei momenti più alti della tua vita da reggino. La Reggina, per te, è sempre stata qualcosa di solenne e profondo: un legame autentico che, nel tempo, vi ha visto crescere insieme, condividendo successi, sacrifici e orgoglio.
Ho avuto la fortuna di conoscerti non solo come professionista esemplare, ma soprattutto come uomo di grande bontà e umanità. Tutti noi ci avviciniamo a te con rispetto e stima, perché incarni la storia e i valori più veri di questa realtà.
Così come amo presentarti agli altri, con orgoglio, posso dire che è un onore starti accanto.
Oggi hai rappresentato tutti: dirigenti, tecnici, sanitari e i tantissimi calciatori che, nel tempo, ti hanno voluto bene e ti hanno riconosciuto come punto di riferimento umano e professionale. In questo riconoscimento c’è anche un po’ di ognuno di loro, perché la tua storia è intrecciata con quella di tutti.
Per questo ti dico: bravo, amico Pasquale. Continua ad essere un esempio per tutti noi e per i giovani che ti guardano con ammirazione. Rimani così come sei, perché solo così dai a tutti noi la possibilità di migliorarci e di credere che il mondo abbia ancora la capacità di far nascere persone come te.
Un abbraccio e ancora complimenti e auguri”.
Il tuo amico
Nino Ballarino
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