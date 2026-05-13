Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia: ‘Sono lusingato, ringrazio i calabresi’

“Fa piacere, inutile negarlo, e ringrazio i calabresi per questo rinnovato attestato di stima. Anche perché è risaputo che governare la Calabria ha un tasso di difficoltà un po’ più complesso, per usare un eufemismo, rispetto ad altri territori del Paese.

Essere, dopo quasi 5 anni di governo, tra i primi presidenti di Regione d’Italia mi lusinga, ma soprattutto rappresenta un ulteriore stimolo ad andare avanti con sempre più entusiasmo e determinazione”.

Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta il sondaggio di Swg per l’ANSA sul gradimento dei presidenti di Regione, che lo vede al terzo posto a livello nazionale con il 53%.

Leggi anche

Occhiuto, rispetto al 2025, guadagna un punto percentuale e sale anche di una posizione nella graduatoria nazionale, risultando il governatore più apprezzato del Centro-Sud.

Il dato dopo le Regionali di ottobre 2025

Un dato che arriva dopo la netta vittoria alle elezioni regionali dei primi di ottobre 2025, quando Occhiuto ha superato con ampio margine Pasquale Tridico, conquistando così la possibilità di guidare la Calabria per un secondo mandato, evento mai verificatosi prima nella storia del regionalismo calabrese.

Fonte: Ansa Calabria