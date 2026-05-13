Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia: è terzo nel sondaggio Swg
Un punto in più e una posizione guadagnata: Occhiuto vola al terzo posto nel sondaggio SWG per ANSA e domina nel Centro-Sud
13 Maggio 2026 - 10:07 | Redazione
Roberto Occhiuto si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia. Nel nuovo sondaggio SWG per ANSA sul gradimento dei presidenti di Regione, il presidente della Regione Calabria guadagna un punto percentuale rispetto al 2025 e sale anche di una posizione nella graduatoria nazionale, attestandosi al terzo posto assoluto.
Un risultato che lo rende il governatore più apprezzato del Centro-Sud, in una classifica che vede ai vertici due presidenti del Nord a guida Lega e, nei primi cinque posti, ben tre presidenti delle regioni meridionali.
Secondo i dati SWG diffusi da ANSA, a guidare la classifica di gradimento è Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025.
Al secondo posto si colloca il veneto Alberto Stefani con il 58%. Al terzo posto c’è quindi Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), davanti ad Antonio Decaro in Puglia al 51% e a Roberto Fico in Campania al 47%. Dal quadro complessivo emerge anche un dato politico rilevante: nei primi cinque posti figurano tre presidenti di regioni del Sud.
Il dato evidenziato dal sondaggio racconta una crescita doppia: in percentuale, con un punto in più rispetto al 2025, e in graduatoria, con una posizione guadagnata nella classifica nazionale. Occhiuto risulta così non solo tra i primi tre governatori italiani per gradimento, ma anche il riferimento più apprezzato nell’area Centro-Sud.
Un risultato che, nel racconto politico regionale, viene letto come un ulteriore consolidamento del profilo istituzionale del presidente della Calabria, in una fase in cui il tema dell’efficacia amministrativa e della capacità di governo delle Regioni resta al centro del dibattito pubblico.
Il dato del gradimento arriva dopo la netta vittoria alle elezioni regionali dei primi di ottobre 2025, quando Occhiuto ha superato con ampio margine Pasquale Tridico, conquistando così la possibilità di guidare la Calabria per un secondo mandato: evento mai verificatosi prima nella storia del regionalismo calabrese.
Nel quadro descritto dal sondaggio, la Calabria si colloca quindi tra le Regioni con un presidente ai vertici nazionali per consenso, mentre la classifica complessiva segnala una forte presenza del Mezzogiorno nelle posizioni di testa, a fianco dei governatori del Nord che guidano la graduatoria.
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