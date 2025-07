Automobilismo: slalom Santo Stefano-Mannoli, l’elenco dei vincitori

Si è disputata la quattordicesima edizione dello slalom Santo Stefano-Mannoli, ottimamente organizzato dalla Scuderia Aspromonte. È stato un grande successo, con numerosi piloti a darsi battaglia tra i tornanti della montagna reggina ed un pubblico delle grandi occasioni, che ha adornato il bellissimo tracciato di gara.

Soddisfattissimo il presidente Lello Pirino, che ci tiene a ringraziare il comune di Santo Stefano con in testa il sindaco Francesco Malara, le forze dell’ordine e tutti quanti si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento. Il successo assoluto ha arriso ancora una volta a Gaetano Rechichi su Elia Avrio-Suzuki.

Molte soddisfazioni anche per i drivers della scuderia organizzatrice, presenti in massa nella gara di casa.

Gran rientro dopo una lunga assenza per Giuseppe La Corte, che si piazza nono assoluto e trionfa in classe S 1600 con la sua Peugeot 106. Soddisfazione anche per il cognato Giorgio Corsaro, ottavo assoluto e vittorioso in classe E2SC 1400 su SixtySeven-Suzuki.

Rientro vittorioso anche per Demetrio Frascati, per l’occasione in gara su Renault Clio Williams, con la quale domina il gruppo N e la classe N 2000, mentre il veterano Rocco Musolino si piazza terzo in N 1600 su Peugeot 106, giusto davanti all’onorevole Francesco Cannizzaro, quarto su Citroen Saxo e ad un altro veterano, Paolo Curci, quinto su Peugeot 106. Secondo posto nella combattutissima classe RS 1600 per Luigi Molinetti su Peugeot 106, mentre in RS 1400 continua la passerella trionfale di Francesco Scaramozzino, ormai imbattibile tra le piccole francesi e vittorioso anche nella under23. Vittoria in classe A 1600 per il veterano Angelo Versace su Citroen Saxo, mentre Michael Lombardo si piazza terzo in RS 1600 su Peugeot 106. Buon secondo posto per Domenico Megale, al debutto in classe A 1150 su Fiat Seicento, mentre Francesco Crucitti, occasionalmente in gara su Peugeot 205, si piazza secondo in classe S 1300. Sfortuna per la famiglia Puntorieri, con Giovanni e Michela che non riescono a prendere il via, così come Giovanni Aloi.

Lello Pirino, felice per la grande riuscita di questo evento, non intende fermarsi. Gustose novità saranno svelate a breve, con un altro evento che interesserà ancora una volta i gloriosi tornanti aspromontani. Continuate a seguirci.