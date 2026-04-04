Reggio piange la scomparsa di Giovanni Busceti, Battaglia: ‘Un esempio per tutti’

«È un dolore che colpisce non solo una famiglia, ma tutta la città quello che proviamo per la scomparsa di Giovanni Busceti, dipendente Atam e, prima ancora, uomo perbene, profondamente umano e soprattutto grande lavoratore». Così il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, in una nota stampa.

Il messaggio di vicinanza del sindaco Battaglia

«A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo sincera vicinanza alla sua famiglia, alla moglie, alle figlie e a tutti i suoi cari. Questa perdita – ha continuato il sindaco – ci tocca da vicino, perché non era soltanto un lavoratore stimato e affidabile, ma una presenza gentile, capace di farsi apprezzare ogni giorno, con dedizione. Una persona sempre disponibile, rispettosa, con quel senso del dovere che non ha bisogno di essere proclamato, ma si riconosce nei gesti di ogni giorno.»

Un esempio di dedizione e professionalità

«Un esempio autentico per i colleghi di Atam e per chi lo ha conosciuto. Per questo cercheremo di custodirne sempre il ricordo con grande affetto. In questo momento di grande tristezza e di perdita, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore.»