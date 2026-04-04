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Scilla, corpo senza vita trovato nel porto. Indagini in corso

Si tratterebbe di un uomo, di nazionalità italiana. In corso gli accertamenti per stabilire l'identità e le cause del decesso

04 Aprile 2026 - 13:40 | Comunicato Stampa

Carabinieri omicidio

Un corpo senza vita è stato trovato questa mattina nel porto di Scilla, nel Reggino.

A segnalare la presenza del cadavere alcuni cittadini, presenti nell’area portuale, che hanno allertato la Capitaneria di porto, intervenuta per i primi accertamenti insieme al medico legale.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di mezza età, presumibilmente di nazionalità italiana. Stando a quanto trapela, alcuni conoscenti potrebbero aver già riconosciuto la salma e si tratterebbe di un esercente non residente a Scilla. In ogni caso, è stata avvertita la Procura di Reggio Calabria e il pm di turno ha avviato le indagini per accertare l’esatta identità dell’uomo e chiarire le cause del decesso. Con ogni probabilità, il magistrato disporrà nelle prossime ore l’autopsia.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. In queste ore gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona per capire la dinamica di quanto è accaduto.

Fonte: Ansa Calabria

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