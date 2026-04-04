A Reggio una Pasqua di solidarietà: il Bocale Calcio e l’ass. Don Milani distribuiscono 150 uova

Il Bocale Calcio Admo rappresentato da Filippo Cogliandro e Cosimo Saviano, l’associazione di Volontariato Don Milani rappresentata dal suo Presidente Filippo Pollifroni insieme con l’Avv Luigi Rosace, fino alla giornata di domani distribuiranno 150 uova di Pasqua nei territori di San Sperato, Modena, Sangiorgio, Pellaro e Bocale alle tante famiglie non autosufficienti seguite dalla Don Milani.

I volontari partiranno nel tour di distribuzione nella giornata di oggi. Attenzione per il prossimo, attenzione per dei territori importanti che sono un motore portante della nostra società.

“Noi ci siamo con la testa, ma soprattutto con il cuore. Noi siamo presenza fattiva come supporto alle istituzioni perché così deve essere”.