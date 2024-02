Calabria, incidente sulla SS106: pedone investito ed ucciso da un'auto

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 00.15 circa nel Comune di Isca sullo Jonio (CZ) sulla SS 106, per un incidente stradale.

All’arrivo sul posto si rilevava una autovettura, che per cause in corso di accertamento, finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Incidente mortale a Sellia Marina, la nota di Anas

Lungo la strada statale 106 “Jonica” il traffico è provvisoriamente rallentato in corrispondenza del km 201,800 a Sellia Marina, a causa di un incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

Un’autovettura ha investito un pedone, provocandone il decesso. Sul posto sono presenti, oltre ai soccorritori, le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco.

