EuroUniversity, a Reggio la prima agenzia di orientamento universitario in Italia

Arriva a Reggio Calabria EuroUniversity, l’azienda italiana punto di riferimento per l’orientamento e assistenza universitaria di alta qualità che si distingue per le sue collaborazioni con università, istituti di istruzione e centri di studio in Unione Europea.

EuroUniversity offre numerosi servizi formativi, dalla consulenza, all’iscrizione ai corsi universitari e post universitari, ai dottorati e all’abilitazione.

EuroUniversity offre la possibilità di far conseguire titoli academici, soprattutto nel settore medico e sanitario, con accesso libero e con garanzia di successivo riconoscimento in Italia, ai sensi della direttiva comunitaria 36 del 2005, consentendo agli studenti di accedere a programmi di studio di alta qualità in diversi paesi europei, ampliando le opportunità di carriera e arricchendo il loro bagaglio accademico con esperienze multiculturali.

EuroUniversity fornisce anche assistenza per il personale docente, supporta i docenti nel conseguimento di titoli supplementari, come specializzazione al sostegno e abilitazione sulla disciplina di insegnamento da conseguire in atenei europei riconosciuti dai rispettivi ministeri, ma anche certificazioni linguistiche e informatiche.

Sede dei migliore atenei telematici, l’azienda coopera con prestigiose strutture sanitario europee, offrendo ai medici l’opportunità di conseguire la specializzazione medica in ambienti di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.

Per studenti interessati a rientrare in Italia da Università estere, viene offerta assistenza durante l’intera procedura burocratica, dalla compilazione dei documenti alle pratica amministrative necessarie per la partecipazione ai bandi emanati dagli atenei italiani.

L’azienda ha al suo interno un’area amministrativa, responsabili commerciali e consulenti didattici e qualificato personale di segreteria.

EuroUniversity è il primo centro in Italia a offrire un servizio di assistenza completo agli studenti all’estero per entrare nella facoltà sanitarie desiderata e portare a termine il proprio percorso universitario all’interno di un contesto internazionale.

Ad oggi EuroUniversity ha assistito e accompagnato oltre 4.000 studenti italiani nella scelta dell’ateneo più idoneo, seguendo l’intero percorso accademico fino all’abilitazione professionale e al riconoscimento del medesimo titolo in Italia.

I servizi offerti

Orientamento per la scelta dell’Università europea per l’ammissione all’ateneo prescelto; Studio della lingua straniera, delle materie specifiche e del linguaggio medico; Assistenza burocratica per le procedure di immatricolazione e, dopo la laurea, per l’abilitazione alla professione sanitaria; Supporto didattico, individuale e di gruppo, per tutte le materie e con tutor in loco; Assistenza logistica per il trasferimento e per la ricerca dell’alloggio nella città dell’ateneo scelto.

EuroUniversity offre inoltre assistenza completa per i percorsi di abilitazioni all’insegnamento e specializzazione al sostegno. Grazie alle prestigiose collaborazioni con università in Romania e Spagna, guida gli studenti al conseguimento dei titoli ed al successivo riconoscimento in Italia.

I servizi per l’abilitazione all’insegnamento e la specializzazione al sostegno, comprendono:

La traduzione e l’equipollenza della documentazione in lingua italiana per l’iscrizione;

L’iscrizione al percorso scelto;

La preparazione e traduzione della documentazione rilasciata dall’Università e dal Ministero dell’Istruzione;

Tutoraggio completo durante il periodo di frequenza del percorso;

