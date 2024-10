Bluferries: nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina porto storico

Un supporto per viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva

Bluferries, società del Polo Logistica del Gruppo FS, attiverà da lunedì 29 luglio nuovi collegamenti fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati a viaggiatori e turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva.

In tutto saranno 32 le corse fra i due porti, 16 verso Villa San Giovanni e altrettanti verso Messina Porto Storico che permetteranno in 30 minuti di muoversi nello Stretto di Messina con autovetture, camper, roulotte, motoveicoli. La prima partenza è prevista alle 7.45, l’ultima alle 22.30 per entrambi i porti.

Le corse al Porto Storico si affiancano alle sedici coppie di corse che invece uniscono Villa San Giovanni e il porto di Tremestieri nella zona sud della città dello Stretto, in 50 minuti, dedicate prevalentemente al gommato pesante.

I nuovi orari saranno attivi sino al 15 settembre.

Maggiori informazioni sul sito www.bluferries.it