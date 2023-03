Basket: Farmacia Pellicanò, sei bellissima. Vittoria più che convincente

Una gara giocata con la giusta intensità difensiva per almeno 35 minuti, arrivando anche sul +24 nell’ultimo periodo di gioco, salvo poi mollare nei minuti finali peccando di concentrazione fino al 60-73 finale.

C’è da dire che offensivamente le percentuali al tiro non sono state impeccabili, ma visto lo sforzo richiesto a livello difensivo, la trasferta impegnativa, considerando fosse anche la terza consecutiva in tre settimane dopo Padova e l’EuroCup di Sassari, era preventivabile qualche appannamento generale.

In un campo in cui anche le big del campionato quest’anno hanno dovuto vendere cara la pelle, Pimkorn ha da subito cominciato a martellare il canestro, ma è sul piano difensivo che si è notata la differenza chiudendo spazi e lasciando tiri difficili agli argentini Gabas e Villafane che, nonostante tutto, sono riusciti ad andare a segno ottenendo un bottino totale di 50 segnature a dimostrazione della loro grande caratura tecnica.

Ma è davvero la squadra ad aver fatto la differenza per i calabresi, capitan D’Anna sempre più incisiva, Sripirom in versione “monster” a tutto campo (18 punti, 18 rimbalzi, 6 assist) ed un prezioso Likic che si è fatto trovare pronto con grinta e forza di volontà.

Sicuramente i giochi non sono chiusi, nella pallacanestro in generale tutto può sempre accadere, quindi servirà la giusta concentrazione anche nei rimanenti 40 minuti, per evitare che possa riaccadere ciò che è successo in soli 5 dei minuti finali a Bergamo, dove si è vista una squadra capace di ricucire un gap importante in così poco tempo.

Ultimo appuntamento della stagione sportiva quindi l’1 aprile alle ore 17.00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove Salmi e compagni non dovranno “dormire sugli allori” dei 13 punti di vantaggio acquisiti nella gara di andata, bensì giocare come fossero “zero a zero”, cercando di festeggiare nel migliore dei modi una stagione davvero positiva.

SBS Bergamo – Farmacia Pellicanò RC 60-73

Parziali: 15-24; 15-16; 11-19; 19-14.

Special Bergamo Sport: Carrara 2, Spicsuk 2, Diouf, Villafane 20, Gabas 30, Airoldi, Bombardieri 4, Canfora 2. All. Narra.

Farmacia Pellicanò RC BiC: Pimkorn 24, Salmi 11, Siaurusaitis 2, Sripirom 18, Billi 5, Likic 5, D’Anna 8. All. Cugliandro.