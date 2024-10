Sorteggiato il calendario: l’esordio della Domotek in serie A3

Una stagione intera votata al sacrificio da parte di tutti, alla cura del dettaglio, alla ricerca della vittoria in ogni partita: tutto avendo come unico chiodo fisso lo striscione che sanciva l’arrivo in Serie A3. E Serie A3, per la Domotek Volley Reggio Calabria, è stata. Ora, mentre si procede con regolarità a presentare presentare il roster che sarà protagonista del prossimo campionato, l’ufficializzazione del calendario proietta definitivamente verso la sua nuova dimensione.

Emozione, insieme alla coscienza di aver ben operato sul mercato; soddisfazione, insieme alla visione chiara di quel che sarà: tutto questo ha accompagnato i vertici del club nellatre giorni di “Volley Mercato” svoltasi a Bologna ed il cui epilogo è stato contrassegnato dal sorteggio del programma, giornata dopo giornata, del torneo 2024/2025. Per il team amaranto il debutto storico in Serie A, a dodici mesi dalla venuta al mondo, sarà sul suolo siculo, in casa della Avimecc Modica, unica formazione isolana del girone. L’esordio memorabile al PalaCalafiore, invece, sette giorni più tardi, quando i ragazzi di coach Polimeni ospiteranno la Rinascita Lagonegro. Terzo turno all’insegna della sana e rispettosa rivalità maturata lo scorso anno tra le due principali attrici tra i cadetti: i reggini, infatti, viaggeranno alla volta di Campobasso dove ad attenderli ci saranno i “Diavoli” della EnergyTime Spike Devils, affrontati in due occasioni in Coppa Italia e, in una circostanza, nella prima fase playoff. A seguire, il confronto con le due rappresentanti campane: Gaia Energy Napoli e trasferta a Sorrento contro la Folgore Massa Sorrento. Dopo il match interno con la Plus Volley Sabaudia e la spedizione sul campo di Castellana Grotte, l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, sarà consacrato alla sfida da lanciare alla blasonata JV Gioia del Colle. Il girone d’andata terminerà con due duelli affascinanti: Aurispa Alessano tra le mura amiche prima di fare rotta in direzione Ortona, dall’altra parte della rete la Sieco Service. La fase di ritorno avrà inizio a Santo Stefano, il 26 dicembre con un PalaCalafiore che sarà addobbato a festa per inaugurare, avversaria la Avimecc Modica, il giro discendente la cui ultima fermata, in preparazione di play-off e play-out, sarà il 9 marzo nello scontro, anche questo in riva allo Stretto, con i toscani della Sieco Service Ortona.