Reggio Calabria Tattoo Convention: l'arte del tatuaggio sbarca a Reggio

Il countdown sta per scadere e la Città dello Stretto sta per diventare la meravigliosa cornice della seconda edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention. Una due giorni assolutamente imperdibile, che vedrà arrivare alle nostre latitudini ben 80 tatuatori tra i più blasonati del settore a livello nazionale. Appuntamento per il 3 e 4 dicembre presso il centro polisportivo Boccioni del viale Messina.

Durante l’evento organizzato dall’associazione T.A.A.G., dove sarà possibile non solo ammirare i tatuatori al lavoro, ma anche farsi tatuare, osservare le performance, acquistare gadget, assistere a mostre e ascoltare musica dal vivo. Un’occasione tanto attesa e da non perdere, che ha già riscosso grande successo già durante la prima edizione.

Non mancherà, poi, lo spazio dedicato allo Street Food ed al Beverage a cura di Zio Fedele, sponsor ufficiale dell’evento.

Prenderanno parte alla convention, tra gli altri, Pietro Sedda, Stizzo, Rudy Fritsch, quest’ultimo l’artista che ha realizzato la locandina della Reggio Calabria Tattoo Convention 2022. Da non perdere anche la mostra a cura di Andrea Cecconi che proietterà, ancora di più gli ospiti dell’evento nel mondo dell’arte a 360°.

All’interno della manifestazione saranno rappresentati tutti gli stili dell’affascinante mondo dei tatuaggi. Dall’old school al tribale, passando per il realistico e molto, molto altro ancora. Appassionati dell’arte dei tattoo e semplici curiosi non avranno che l’imbarazzo della scelta, grazie all’iniziativa che porta la Città dello Stretto al centro del panorama nazionale.