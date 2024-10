Non è uno scherzo di Carnevale. Ecco la novità firmata Hostaria dei Campi

Siamo in grado di accontentare ogni vostra voglia, con le oltre 50 pizze a menù

Non è uno scherzo di Carnevale!

Troppo bella per essere vera, troppo buona per non gustarla subito! Ecco arrivare con il Carnevale la novità firmata dell’Hostaria dei Campi. Una nuovissima pizza con friarielli salsiccia e ricotta fresca!

Hostaria dei Campi via Reggio Campi – Reggio Calabria – Puoi prenotare allo 0965.324003