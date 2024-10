Serata speciale all’Hostaria dei Campi con i protagonisti di Sky ‘Calciomercato l’Originale’

Mercoledì 17, l’Hostaria dei Campi potrebbe trasformarsi in un punto di incontro imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. La squadra di Sky ‘Calciomercato l’Originale’, in vista del loro terzo appuntamento all’Arena dello Stretto, ha scelto di cenare in uno dei locali storici della città.

Insieme al giornalista Alessandro Bonan i volti noti come Gianluca Di Marzio, il simpaticissimo Fayna, e poi alcuni tra gli opinionisti di spicco come Lorenzo Minotti, Aldo Serena, Giuseppe Bergomi.

Gli ospiti avranno la possibilità di gustare l’eccellenza culinaria dell’Hostaria dei Campi che offrirà un menù ricco di primi e secondi piatti. Non perdete l’opportunità di far parte di una serata esclusiva, dove il calcio e la gastronomia si fondono per offrire un’esperienza unica.

Per ulteriori dettagli, contattate l’Hostaria dei Campi al numero 0965/324003. Assicuratevi di prenotare il vostro posto per un evento che promette spunti, notizie e incontri di grande interesse.