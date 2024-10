A San Roberto la seconda edizione della sagra della pasta fresca

Il menù pensato per soddisfare tutti i palati includerà una varietà di piatti che spaziano dai classici ai più innovativi, sempre rispettando la tradizione

Amici ed amanti della buona cucina, siamo lieti di invitarVi ad un evento imperdibile: la Seconda edizione della Sagra della Pasta, che avrà luogo a San Roberto Piazza Colelli, giorno 8 agosto 2024 a partire dalle ore 20,00.

Una serata dedicata alla celebrazione delle nostre tradizioni culinarie e culturali: questo evento non è solo un’ opportunità per assaporare deliziosi piatti di pasta fresca, ma anche per immergersi nella ricchezza della nostra cultura locale.

Un ricco menù di specialità gastronomiche

Il cuore della serata sarà naturalmente la pasta fresca preparata con amore e passione, dal Laboratorio Francesco Pio di Colelli di San Roberto, con la collaborazione di tutti gli abitanti del paese.

Il menù pensato per soddisfare tutti i palati includerà una varietà di piatti che spaziano dai classici ai più innovativi, sempre rispettando la tradizione:

Maccheroni al ragù: Un classico intramontabile, con ragù preparato secondo la ricetta tradizionale.

Strozzapreti con spada melenzane e pomodorini: un’autentica bontà.

Lasagna: Per chi preferisce una scelta alternativa ma ricca di sapore.

Involtino di melenzana ripieno di spaghetti al pomodoro:Un piatto semplice ma raffinato dove la qualità degli ingredienti fa la differenza.

Involtino di peperone.

Assaggio di soppressata e formaggio.

Inoltre non mancheranno dolci tradizionali e vini locali che renderanno questa serata indimenticabile.

A rendere questa serata ancora più speciale sarà la straordinaria esibizione di tre giovani ma affermatissimi artisti della musica Etno-Popolare, Giovanni Tripodi, Gaetano Sapone e Marco Piccolo (già Eliakos) che presenteranno i suoi nuovi ed inediti lavori discografici.

Lasciatevi trasportare dalle melodie e dai ritmi che vi faranno viaggiare attraverso la storia, le tradizioni ed i ricordi della nostra terra.

È prevista inoltre, per tutta la serata, l’esibizione ai ritmi della musica scandita dei Giganti di Taurianova: un’ occasione unica per scoprire ed apprezzare la diversità culturale e l’ arte che caratterizzano il nostro paese.

Venite a festeggiare con noi e a scoprire quanto può essere magica una serata dedicata alla pasta fresca e alla cultura etnica: non vediamo l’ ora di condividere con voi questa esperienza straordinaria!

Vi aspettiamo numerosi, a Colelli di San Roberto Giovedì 08 agosto 2024 a partire dalle ore 20.00.

P.S: I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso il Ritrovo Winner di Gallico e presso Negozio AgriBio di Villa San Giovanni oppure direttamente in piazza nell’ apposito spazio allestito.