Dalla Reggina alla …nuova Reggina in diretta su Touring

Dopo quasi 40 anni al seguito della Reggina, Touring 104 è pronta a ripartire dai Dilettanti con l’ASD Reggio Calabria che ha dato continuità al calcio reggino dopo la mancata iscrizione in Lega Pro della Reggina Calcio.

La nostra emittente radiofonica ha acquisito i diritti per la trasmissione in diretta delle gare in casa e in trasferta del campionato di serie D della nuova società calcistica che rappresenta adesso la città di Reggio Calabria. Si comincia questa domenica 6 settembre, alle ore 15, con Aversa Normanna – ASD Reggio Calabria.

Previsto il pre-partita a partire dalle ore 14.45 e le interviste dalla sala-stampa subito dopo la gara. I tifosi potranno dire la loro intervenendo in diretta dalle ore 17.30 in poi.

La radiocronaca sarà come sempre affidata alla voce “storica” di Rocco Musolino che, lo scorso 30 maggio al San Filippo di Messina, ha tagliato il traguardo delle 1.150 radiocronache al seguito della Reggina.

Le gare dell’ASD Reggio Calabria potranno essere ascoltate in diretta sulle frequenze di Radio Touring 104, in streaming sul sito web www.touring104.it, tramite applicazione scaricabile gratuitamente su smartphone e su Video Touring, canale 655 del Digitale Terrestre.