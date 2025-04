Dimissioni Lanucara, Milia (FI): ‘Atto dovuto. Falcomatà impari a scegliere profili competenti’

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, commentando la notizia delle dimissioni rassegnate dall’assessore alle attività produttive.

“Le vicende legate al mercato coperto di via Filippini e alla gestione dei mercati rionali e dei chioschi in via Marina hanno evidenziato in modo lampante l’incapacità dell’assessore di gestire deleghe delicate, che richiedono ascolto, pianificazione e soprattutto rispetto per i cittadini e per gli operatori economici. Dalle dichiarazioni oniriche, alle risposte sconnesse in sede di commissione, fino ai maldestri tentativi di giustificare anni di immobilismo amministrativo, la linea seguita dall’assessore ha contribuito ad aggravare problemi strutturali e a generare ulteriore confusione” dichiara Milia.