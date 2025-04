Reggio, la Giunta Falcomatà perde un pezzo: si dimette l’assessore Lanucara

Marisa Lanucara saluta Palazzo San Giorgio: di sicuro il termine da abbinare a questa notizia non può essere ‘sorpresa’. L’assessore alle attività produttive ha rassegnato le proprie dimissioni, uscendo così dalla Giunta Falcomatà. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte del primo cittadino, per mettere la parola fine ad una vicenda che si protrae da diversi mesi.

Non è un mistero infatti, che l’ingresso di Lanucara all’interno della giunta (con il rimpasto voluto da Falcomatà a gennaio 2024) non era nato sotto una buona stella, a causa dei pessimi rapporti della diretta interessata con diverse associazioni di categoria. Associazioni con le quali, paradossalmente, si sarebbe dovuta costantemente confrontare essendo una delle deleghe detenute dalla stessa Lanucara.

La mancata incisività su numerose tematiche (dal mercato coperto di Via Filippini all’Hotel Miramare, passando per le vicende di Piazza del Popolo, la Notte Bianca e i ritardi sui chioschi in Via Marina) hanno causato una crescente insoddisfazione del sindaco Falcomatà.

Tensioni che si sono ingigantite sino alla rottura dei mesi scorsi, con Lanucara che nell’ultimo periodo ha si mantenuto l’incarico di assessore, ma in pratica soltanto sulla carta. Gli eventi legati al Natale e al Carnevale sono stati gestiti, in gran parte, dall’assessore Carmelo Romeo, Lanucara assente anche alle ultime riunioni con le associazioni di categoria.

L’ormai ex assessore si è progressivamente defilata sino all’epilogo odierno, ultimo capitolo di una storia che ha visto poche pagine felici. Chiusa l’esperienza di Lanucara all’interno della Giunta Falcomatà, tutta la curiosità adesso di sposta su chi sarà la sua erede e se le novità relative alla giunta si fermeranno qui o potranno esserci altri innesti.

Falcomatà, come da prassi in queste situazioni, ha già la soluzione in mano, con l’ufficialità del nuovo assessore donna che dovrebbe seguire a stretto giro di posta la comunicazione riguardante le dimissioni di Lanucara.

Da capire se anche il nuovo assessore sarà espressione del sindaco, considerato che la casella è attenzionata da vicino al gruppo Red, composto dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, Nino Castorina e Filippo Burrone.