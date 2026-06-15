‘Rombo di Passione’: Truck Festival in ricordo di Serena Daf
Organizzato dall'associazione sportiva Pantanello
15 Giugno 2026 - 09:12 | Comunicato
Programma raduno truch, l’associazione sportiva PANTANELLO presenta:
“Rombo di Passione” – Truck Festival in ricordo di Serena Daf. Parcheggio del Tempietto, Reggio Calabria il 5-6 Settembre. Sabato 5 Settembre: L’Arrivo e la Grande Festa sul Lungomare
Ore 09:00 – L’Arrivo dei 200 Giganti.
Il programma
Ingresso guidato e posizionamento dei 200 Truck provenienti da tutta Italia all’interno dell’area del Parcheggio del Tempietto. I camion verranno disposti per creare una spettacolare arena espositiva fronte mare.
Apertura delle iscrizioni ai trofei (Best Truck, Light Show, Interni, Sound).
Ore 11:30 – Inaugurazione Ufficiale & Cerimonia per Serena
Taglio del nastro al Tempietto con le autorità locali, gli organizzatori e la famiglia di Serena.
Momento Commemorativo: Discorso in ricordo di Serena, seguito da un lancio di palloncini verso il cielo dello Stretto e dal primo, emozionante “Rombo all’Unisono”: tutti e 200 i truck suoneranno i clacson e accelereranno insieme per far sentire la loro voce fin lassù.
Ore 12:30 – Apertura “Street Food Truck”
Apertura dell’area ristoro con stand gastronomici e street food locale per accogliere autisti e visitatori.
Ore 15:00 – Esibizioni e Spettacolo nel Piazzale
Inizio delle attività nel cuore del parcheggio: esibizioni di abilità alla guida, dimostrazioni tecniche e apertura dell’area expo con merchandising e accessori per truck.
Ore 18:30 – La Sfilata dei Giganti
I truck accendono i motori per una parata controllata che dal Tempietto si muoverà in direzione della Via Marina / Lungomare Falcomatà, per farsi ammirare dalla città e fare ritorno al piazzale.
Ore 21:00 – Il Grande “Light Show” & DJ Set
Al calare del sole, il Parcheggio del Tempietto si illumina a giorno: accensione coreografica di tutte le luci, led e neon dei 200 truck, creando un riflesso magico sulle acque dello Stretto.
Dj Set e Animazione: La console si accende per una grande serata di musica, ballo e divertimento per ricordare Serena con il sorriso e l’energia che meritano i grandi eventi.
Domenica 6 Settembre: Le Premiazioni e il Saluto Finale
Ore 09:30 – Riapertura dell’Arena dei Truck
Il villaggio del Tempietto riapre al pubblico. Passaggio della giuria tecnica tra i vari mezzi per le valutazioni (Migliori luci, interni personalizzati, aerografie, ecc.).
Ore 11:00 – “Decibel Sound” Contest
Gara tra i truck per l’impianto audio più potente e pulito, con grande coinvolgimento del pubblico presente nel piazzale.
Ore 13:00 – Il Pranzo del Camionista
Momento di aggregazione nell’area food, un grande pranzo conviviale per unire tutti gli equipaggi d’Italia nel segno dell’amicizia e del ricordo.
Ore 15:30 – Cerimonia di Premiazione sul Palco
Consegna dei trofei ai vincitori delle varie categorie.
Consegna del “Premio Speciale Serena”: Un riconoscimento speciale e toccante, istituito in suo onore e consegnato direttamente dalla famiglia al camionista o al gruppo che ha incarnato al meglio lo spirito di solidarietà e unione del raduno.
Ore 19:30 – Il “Saluto dello Stretto” (Fine Evento)
Ringraziamenti finali a tutti i partecipanti, allo staff e alla cittadinanza. Dj set con in marcia verso casa. Per informazioni contattare Angelo su WhatsApp al 328 239 4690
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