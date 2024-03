NCC, la decisione del TAR del Lazio apre le speranze di Funercalabria per Ambulanza

Mentre la Regione Calabria blocca le aut. NCC ambulanza “l.r. 38/2023” il TAR del Lazio le libera motivando che in via di principio, l’art. 41 Cost. afferma la piena libertà di iniziativa economica che può essere compressa solo dalla legge dello Stato per rilevanti motivi di utilità sociale, TAR Lazio n. 6068/2024.

“Quindi riteniamo davvero incredibile il silenzio assordante della politica Calabrese, dopo 8 mesi di proteste del comparto funerario calabrese, e dunque della Regione Calabria che nella contestatissima legge regionale n. 38/2023 che va a sostituire circa 12 articoli della l.r.48/2019 in materia funeraria va a impedire, oltre a tutte le altre restrizioni contenute, la libera iniziativa NCC Ambulanza alle agenzie funebri le quali in considerazione che l’attività funebre è a carattere saltuario riuscivano a mantenersi sopperendo anche con detto servizio peraltro anche di grande utilità sociale, dichiarando una “incompatibilità” strumentale a tale provvedimento vergognoso”.

“Alla luce di questa storica sentenza riteniamo che i Comuni della Calabria e di tutta Italia debbano rilasciare le aut. NCC, anche per Ambulanza, perché non sussistono rilevanti motivi di utilità sociale per cui non debbano essere rilasciate, anzi, dette aut. sono di utilità sociale e ricordiamo che in Italia anche le Misericordie svolgono servizi funebri, ambulanze, hanno in gestione ospedali e cimiteri motivi per cui non vediamo dove possa essere l’incompatibilità per noi che facciamo la medesima cosa solo sul servizio ambulanza NCC non pubblicistico”.