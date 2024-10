Reggio, sit-in FunerCalabria a Palazzo Campanella: ‘Accolte le motivazioni, la legge sarà corretta!’

Di seguito la nota ricevuta da FunerCalabria in merito alla manifestazione di protesta del pomeriggio di ieri a Palazzo Campanella dei piccoli operatori di pompe funebri:

Premesso che entro il prossimo Consiglio regionale, come rassicuratoci dalla Presidenza del Consiglio Regionale, avremo gli emendamenti richiesti e comunque saremo presenti di nuovo e comunque tutto dipende da come si svilupperanno nei prossimi giorni le cose, dunque annunciamo quanto segue:

in seguito alla manifestazione del 12 u.s. al Consiglio Regionale abbiamo raggiunto un accordo con i vertici regionali, alla presenza dei funzionari della DIGOS di Reggio Calabria ai quali va rivolto un plauso per la professionalità dimostrata, in seguito al quale l’emendamento, da noi contestato, previsto all’art. 6 della p.l. 264/12, non è stato poi portato in aula.