Caso Bergamotto e comparto funerario, doppio sit-in a Palazzo Campanella

Il presidente Filippo Mancuso ha convocato per oggi– martedì 12 marzo alle ore 14:30 – il Consiglio regionale con dieci i punti all’ordine del giorno.

Fuori da Palazzo Campanella prevista una doppia manifestazione di protesta. Il comitato spontaneo esprimerà le proprie ragioni sul caso bergamotto (Igp o Dop) con la decisione della Regione Calabria di fare retromarcia sul percorso di avvicinamento al riconoscimento Igp.

Negli stessi minuti, prevista anche la manifestazione del comparto funerario, che da diverse settimane si oppone alla L.R. 38/2023.

“L’emendamento così come scritto cancellerebbe la possibilità di poter fare delle sale del commiato, perchè rese inutilizzabili dall’emendamento, con il conseguente blocco per tutto il settore nel tema di sale del commiato. Inoltre impedirebbe la possibilità per tutti i cittadini Calabresi di usufruire di nuovi servizi di qualità offerti da grandi imprese, come le case funerarie, e da piccole imprese come le sale del commiato!

Non possiamo accettare in nessun caso un ulteriore rinvio. Abbiamo convocato questa mobilitazione, a cui parteciperanno numerose imprese funebri Calabresi nel giorno in cui il Consiglio regionale ha fissato la riunione in cui discuterà questo assurdo emendamento, riunione a cui abbiamo chiesto tante volte formalmente di partecipare per presentare la nostra legittima posizione”, la posizione espressa nelle scorse settimane.