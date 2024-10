Caso Bergamotto, Saccomanno (Lega): ‘Incomprensibile la vicenda dell’Igp. Subito chiarezza’

“La vicenda dell’Igp del bergamotto lascia molto perplessi. Bisogna chiedersi perché il presunto passo indietro della Regione e le ragioni di tali condotte. Da quanto si legge sui media la definizione del percorso per il riconoscimento dell’Igp Bergamotto di Reggio Calabria era quasi concluso, dopo anni di attesa. Improvvisamente, e sembra senza alcuna concreta ragione, si segnala che la regione ha avuto un ripensamento! Ci chiediamo il perché e, comunque, la Lega non è su questa posizione. Non possiamo affermare, allo stato, altro, non conoscendo cosa sia successo, ma faremo di tutto per comprendere gli accadimenti e rendere il percorso il più trasparente possibile”.