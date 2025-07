Dalle luci di New York al tramonto della Costa Viola: stasera Barbara Tucker accende la notte reggina

C’è chi ricorda il Club House. Chi ha vissuto i leggendari party al Kalura nel 2004 e nel 2013. E poi c’è chi l’ha soltanto sognata. Adesso quel sogno diventa realtà: Barbara Tucker torna a Reggio Calabria per un’esibizione live che è molto più di un evento. È un rito collettivo.

Sabato 5 luglio il Calaviola si trasformerà in un tempio della dance. Un luogo dove la musica non si ascolta soltanto: si celebra. Si vive. Si attraversa.

Con alle spalle più di 35 anni di carriera, collaborazioni con giganti come David Guetta, Louie Vega, Moby e Pet Shop Boys, e una serie di hit immortali che hanno fatto ballare il mondo intero, da Beautiful People a Most Precious Love, Barbara Tucker non è solo una leggenda. È la voce di una generazione. La madre spirituale dell’house. Un’icona senza tempo.

«Riportarla in Calabria significa restituire alla nostra terra un pezzo di storia della club culture. Ma anche ricordare a tutti noi da dove veniamo» racconta con emozione Piero Golfo, fondatore di Night House Family.

Barbara è artista, performer, attivista, produttrice e spirito guida della musica dance: una sacerdotessa del groove che sa trasformare ogni palco in un’esperienza emotiva e travolgente. A renderle omaggio ci sarà anche Sarah Main, direttamente da Ibiza, dj superstar e resident del Pacha, che aprirà la serata con il suo inconfondibile sound, elegante e magnetico.

«Questa serata non è solo un party. È una dichiarazione d’amore per la musica, per chi la crea e per chi la vive. E noi vogliamo viverla insieme a voi.»

A completare la line-up, il nostro resident Antonio Lubrano, che darà il via a una notte destinata a diventare leggenda.

Dove? al Calaviola – Costa Viola, Reggio Calabria

Quando? Sabato 5 luglio 2025

Sunset vibes | Live Show | Classic Disco Music

Biglietti disponibili su DICE → https://link.dice.fm/PlkrBPrqQTb

Liste & tavoli: 380 373 4003