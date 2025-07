Il DG Praticò: ‘La Reggina continua il suo percorso con Ballarino e Minniti’

Ospite di un appuntamento all’interno della pagina youtube dell’Asd Catona Calcio, il Dg Giuseppe Praticò e con lui anche il sindaco della città Giuseppe Falcomatà e il presidente del Catona Calcio Nello Violante. Il passaggio del dirigente amaranto: “La Reggina continuerà nel suo percorso con questa proprietà, quindi Ballarino e Minniti. La bilancia propende a loro favore anche se il risultato dell’ultimo campionato perso per un punto è stato vissuto come un dramma, per noi dirigenti e per la tifoseria. Per la prossima stagione puntiamo ad allestire una squadra molto importante che possa puntare a vincere il campionato, ricordando che è una competizione e chi ha giocato al calcio sa bene che competere non vuol dire automaticamente vincere.

Leggi anche

L’impegno sarà massimo. In questo contesto approfitto della presenza del sindaco Falcomatà per ringraziarlo vista la costante vicinanza, ricordando che c’è un progetto importante che la Reggina in collaborazione con un imprenditore reggino sta portando avanti per il centro sportivo S. Agata, con la Città Metropolitana che a breve emanerà un bando dove è previsto un grosso investimento. Un impianto che viene restituito alla città, non solo per la Reggina ma per l’intera comunità.

Vogliamo far tornare la Reggina dove merita e sappiamo che la serie D non è una categoria consona, rispettando sempre i criteri di sostenibilità, ricordando i due fallimenti recenti e quindi puntando sulla programmazione, non solo all’esborso di denaro. Io dico che quando ci sono persone che creano forti illusioni, spesso queste si trasformano in grandi delusioni”.