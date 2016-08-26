Il nuovo album di Cagliostro al Malavenda Café

Il cantautore reggino Cagliostro porta al Malavenda Café il suo primo album con l'Alchimia, dopo l'Ep Era solo Paura

Cagliostro è un cantautore reggino con le radici a Sud e i rami in giro per il mondo.

Dopo le esperienze musicali dei primi anni (dalle band rock alle orchestre etniche, da Reggio Calabria a Genova) nel 2012 produce il suo primo Ep da solista: Era solo Paura. Qualche mese dopo l’uscita dell’Ep apre a Reggio Calabria il concerto del cantautore siciliano Cesare Basile.

Nel gennaio 2013 si trasferisce a Roma. Qui fa numerose esperienze nei locali della Capitale, lavora come musicista di strada, si iscrive al corso di canto jazz al Conservatorio e partecipa ad alcuni concorsi nazionali per cantautori. Dal 2014 in poi inizia a collaborare con diversi musicisti, includendoli nel proprio progetto “l’Alchimia”. Nello stesso anno partecipa al festival Paleariza come attore e come autore delle musiche dello spettacolo teatrale L’acqua e l’oblio.

Il 2016 è l’anno in cui, insieme all’Alchimia, produce il suo primo album: Il Sandalo.

Viaggia da solo o con l’Alchimia, portando con sè il suo bagaglio pieno di storie, di musiche e viaggi.

TRACKLIST

Serenata in via dei grilli

Ascolta un po’ signor Vino

Zànzara

Rosa Bianca

Brasil

Provincia Sotto zero

CREDITI:

Testi e musiche di Francesco Stilo Cagliostro a eccezione di “Ascolta un po’ signor Vino” (brano originale: “Oiça lá ó senhor vinho” di Alberto Janes – riadattato da Cagliostro e tradotto da Valentina Stilo) e “Serenata in via dei grilli” (musiche di Fabio Moragas, testo di Cagliostro)

Arrangiamenti Cagliostro e R. Scarcella a eccezione di “Serenata in via dei grilli” (arrangiamenti R. Scarcella e A. Freno), “Brasil” e “Provincia Sotto Zero” (arrangiamenti Cagliostro e M. Tosto), “Zànzara” (arrangiamenti Alchimia)

Registrato, missato e masterizzato da Marco Bellotti allo Space Dog Recording Studio – Roma

Il brano “Brasil” e le tracce di basso elettrico e voce di “Provincia sotto zero” sono stati registrati da Stefano Gualtieri presso il Laboratorio Ri-percussioni Sociali – Genova

Cagliostro voce, chitarra classica (in “Zànzara” e “Brasil”), chitarra battente, marranzano

Marco Bellotti cori

Giancarlo Canazza sax contralto, basso elettrico

Alessio Crespi batteria

Alessandro Fanari trombone

Antonio Freno tastiere, piano diamonica

Lorenzo Mancini contrabbasso

Simone Martino percussioni, cori

Domenico Modafferi violino

Valentina Romei controcanto

Matteo Diego Scarcella flauto traverso, flave

Rocco Scarcella chitarra cassica, chitarra acustica, cori

Marco Tosto surdo, ukulele

Lionel Tzatzkin pandero, triangolo

Prodotto da Francesco Stilo cagliostro

Foto e progetto grafico Mia Labate