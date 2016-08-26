Il nuovo album di Cagliostro al Malavenda Café
Il cantautore reggino Cagliostro porta al Malavenda Café il suo primo album con l'Alchimia, dopo l'Ep Era solo Paura
26 Agosto 2016 - 12:59 | di Vincenzo Comi
Cagliostro è un cantautore reggino con le radici a Sud e i rami in giro per il mondo.
Dopo le esperienze musicali dei primi anni (dalle band rock alle orchestre etniche, da Reggio Calabria a Genova) nel 2012 produce il suo primo Ep da solista: Era solo Paura. Qualche mese dopo l’uscita dell’Ep apre a Reggio Calabria il concerto del cantautore siciliano Cesare Basile.
Nel gennaio 2013 si trasferisce a Roma. Qui fa numerose esperienze nei locali della Capitale, lavora come musicista di strada, si iscrive al corso di canto jazz al Conservatorio e partecipa ad alcuni concorsi nazionali per cantautori. Dal 2014 in poi inizia a collaborare con diversi musicisti, includendoli nel proprio progetto “l’Alchimia”. Nello stesso anno partecipa al festival Paleariza come attore e come autore delle musiche dello spettacolo teatrale L’acqua e l’oblio.
Il 2016 è l’anno in cui, insieme all’Alchimia, produce il suo primo album: Il Sandalo.
Viaggia da solo o con l’Alchimia, portando con sè il suo bagaglio pieno di storie, di musiche e viaggi.
TRACKLIST
Serenata in via dei grilli
Ascolta un po’ signor Vino
Zànzara
Rosa Bianca
Brasil
Provincia Sotto zero
CREDITI:
Testi e musiche di Francesco Stilo Cagliostro a eccezione di “Ascolta un po’ signor Vino” (brano originale: “Oiça lá ó senhor vinho” di Alberto Janes – riadattato da Cagliostro e tradotto da Valentina Stilo) e “Serenata in via dei grilli” (musiche di Fabio Moragas, testo di Cagliostro)
Arrangiamenti Cagliostro e R. Scarcella a eccezione di “Serenata in via dei grilli” (arrangiamenti R. Scarcella e A. Freno), “Brasil” e “Provincia Sotto Zero” (arrangiamenti Cagliostro e M. Tosto), “Zànzara” (arrangiamenti Alchimia)
Registrato, missato e masterizzato da Marco Bellotti allo Space Dog Recording Studio – Roma
Il brano “Brasil” e le tracce di basso elettrico e voce di “Provincia sotto zero” sono stati registrati da Stefano Gualtieri presso il Laboratorio Ri-percussioni Sociali – Genova
Cagliostro voce, chitarra classica (in “Zànzara” e “Brasil”), chitarra battente, marranzano
Marco Bellotti cori
Giancarlo Canazza sax contralto, basso elettrico
Alessio Crespi batteria
Alessandro Fanari trombone
Antonio Freno tastiere, piano diamonica
Lorenzo Mancini contrabbasso
Simone Martino percussioni, cori
Domenico Modafferi violino
Valentina Romei controcanto
Matteo Diego Scarcella flauto traverso, flave
Rocco Scarcella chitarra cassica, chitarra acustica, cori
Marco Tosto surdo, ukulele
Lionel Tzatzkin pandero, triangolo
Prodotto da Francesco Stilo cagliostro
Foto e progetto grafico Mia Labate
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