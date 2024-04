KlaCat la rapper Reggina a Londra - FOTO

Rap, concerti e vita da mamma!

Claudia Laganà, aka KlaCat, nata a Reggio Calabria classe 89’, residente a Londra da 9 anni, rappresenta la sua amata Reggio Calabria attraverso la musica, mentre affronta la quotidiana realtà di essere mamma.

Nel 2018, durante la realizzazione del suo EP “Reg(G)ina”, KlaCat conosce il suo produttore Newyorkese, Victor Blanc aka Armour Deus Music, e nel 2020 nasce Nina Moon. La gravidanza e il parto non hanno impedito a KlaCat di continuare a fare musica anzi, ha rilasciato diverse collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale, esibendosi spesso in eventi di varia importanza, collaborando con numerose organizzazioni italiane e inglesi a Londra, KlaCat non lascia nessuno indifferente quando impugna il microfono.

Il suo sound unico e lo slang Italo-inglese distinguono KlaCat dalla massa.

Klacat non solo scrive ed esegue le proprie canzoni, ma si occupa personalmente di ogni aspetto del progetto, dalla composizione dei brani all’arrangiamento del beat, alla creazione di outfit unici interamente realizzati a mano all’uncinetto, e alla cura del trucco e dell’acconciatura.

Quasi 10 anni dopo l’uscita di “Mina Vagante,” il suo primo brano ufficiale in collaborazione con Maso Step su strumentale del mitico trio hip hop Dilated People, KlaCat rilascia il 10 aprile il nuovo singolo “Scarsa” su produzione di Armour Deus Music, scratches di Luca Frere, disponibile ora su tutti i digital Stores come Spotify, Apple music, Amazon music e su Youtube con Lyrics video.

“Tu pensavi fossi Scarsa nella tua realtà ma NO!”

“Ho composto “Scarsa” per coloro che non hanno creduto in me, che nutrono odio e cercano di abbattermi, per coloro che giudicano senza conoscenza e per coloro che pensano che sia inferiore solo perché sono una donna. A casa mia, ogni giorno è una jam session, faccio musica per me stessa e per insegnare a mia figlia che non importa da dove vieni, la tua etnia, la tua posizione sociale, il lavoro che svolgi o se sei una madre: se hai una passione, devi viverla appieno e non arrenderti, mai.

“Scarsa” sarà seguito da altri due singoli che arriveranno presto.

Restate connessi e ascoltate “Scarsa””.