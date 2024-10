Miss Italia 2022: la reggina Martina Guida accede alle prefinali nazionali

Martina Guida è Miss Sorriso Calabria, ha 19 anni, viene da Reggio Calabria, e accede di diritto alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di “Miss Italia” in programma a settembre.

Martina Guida è Miss Sorriso Calabria 2022

Il suo sorriso e le sue qualità hanno convinto i giurati: Ferdinando Capicotto (Giornalista), Francesco Altamura (Re.se.ca), Luigi Grandinetti (conduttore), Massimiliano Ferragina (Artista), Salvatore Caracciolo (Promoter), Alfredo Mauro (Aurum Gioielleria – Miluna), Maria Grazia Strangis (Amministrazione Centro Commerciale Due Mari), Francesco Mattia (Direttore Centro Commerciale Due Mari), Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri).

Martina Guida dopo aver conquistato la fascia di Miss Egea nella prima selezione provinciale 2022 si aggiudica la prima selezione regionale.

“Ritornare a gareggiare dopo due mesi è stato strano ma bellissimo. Come scaramanzia, prima di iniziare la serata, ho baciato il numero che indossavo (il 12) perché mi ricorda mia nonna. So che è un traguardo ancora più importante rispetto alla fascia provinciale e voglio continuare questo percorso sempre con leggerezza e tranquillità, godendomela fino in fondo”.

Miss Sorriso Calabria 2022, ancora incredula del traguardo raggiunto, studia terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva all’università di Messina.

“Ho scelto questa facoltà perché il mondo dei bambini mi appassiona tantissimo, soprattutto nell’ambito della disabilità. Penso che aiutare il prossimo sia una cosa veramente importante da fare quotidianamente”.

Il sorriso, l’accessorio più bello di una donna, premia infine Martina che conclude:

“Il sorriso è sinonimo di spontaneità, per questo penso che bisognerebbe sorridere sempre qualunque cosa accada.”

A condurre l’evento Larissa Volpentesta e Linda Suriano, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro; e della voce grintosa e delicata della giovane Chiara Vescio. Ospite, oltre a Francesca Carolei Miss Calabria 2021, la Miss Sorriso 2021 Martina De Lorenzo.

“Apriamo stasera con un ringraziamento e un saluto alla nostra Patron Patrizia Mirigliani che ci sostiene e ci stimola a fare sempre meglio. Ringraziamo di cuore il Direttore del centro commerciale Due Mari Francesco Mattia, rinnovando i nostri personali complimenti per una struttura che è considerata il più importante polo del divertimento e dello shopping in Calabria.

Un grazie, come al solito, va alla nostra squadra di collaboratori, senza i quali questo spettacolo non potrebbe avere questo successo, ai nostri top partner, e ai genitori delle Miss. Alle ragazze che partecipano diciamo di non mollare e di tenere duro perché sono ancora tante le selezioni in programma,” commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carlifashionagency.

Intervenuto anche Francesco Mattia, Direttore del centro commerciale Due Mari:

“Sono contento e soddisfatto di essere ripartito con gli eventi dopo gli anni difficili che abbiamo attraversato. Ospitare Miss Italia è un onore per noi, soprattutto se si considera che si tratta di una selezione regionale e che la vincitrice andrà diretta alle prefinali nazionali. Come riporta la fascia di questa sera, la prima prefinalista nazionale non deve essere solo bella ma avere un grande sorriso che esprima felicità e voglia di vivere”.

Il concorso, entrato nel vivo, continuerà il suo tour con una nuova tappa, l’8 agosto 2022 alle 21:30 a Mottafollone (CS) dove sarà eletta Miss Città di Mottafollone.