Play Music Festival: Un Mosaico di Suoni e Culture

Il Play Music Festival è uno spazio aperto ad ogni espressione artistico-musicale, un punto d’incontro di generi ed espressioni diverse. Una produzione Soledad, con la regia artistica di Alessio Laganà, il festival si articola in molteplici appuntamenti distribuiti in tutto l’arco dell’anno, creando una sinapsi fra suono, parola e gesto che genera emozioni senza preclusioni di generi.

Dopo l’edizione dello scorso inverno che ha visto esibirsi artisti di calibro internazionale come il pianista newyorkese Bill Carrothers e la cantante portoghese Margarida Guerreiro, e l’edizione estiva a Villa Zerbi con il quartetto di Omer Avital e la band etno-jazz Triad Vibration, il festival è pronto per una nuova edizione.

Il Play Music Festival dimostra che è possibile realizzare eventi culturali di grande qualità anche senza finanziamenti pubblici, avendo finora operato senza contributi da parte di enti pubblici.

Alessio Laganà, coordinatore artistico del progetto, spiega: “La nostra intenzione è proporre eventi che possano gratificare varie fasce di pubblico, dalla musica al teatro, alla letteratura, in una visione retronouveau, ossia tra tradizione ed avanguardia. Inoltre, il nostro obiettivo è che il festival non sia concentrato in pochi giorni consecutivi, come succede per la maggior parte dei festival, ma esteso a tutto l’arco dell’anno, così da essere una proposta forte per la città”.

Il programma della stagione invernale propone artisti internazionali e del panorama nazionale, prediligendo eventi con un elevato profilo progettuale, con un occhio sempre puntato alle produzioni “nostrane”.

Programma Invernale

10 novembre – King Automatic (France) OneManBigBand + Open act Mr Occhio (Italy) presso CAVE, h 22

– King Automatic (France) OneManBigBand + Open act Mr Occhio (Italy) presso CAVE, h 22 21 novembre – Kekko Fornarelli trio / Avantgarde jazz presso CAVE, h 22

– Kekko Fornarelli trio / Avantgarde jazz presso CAVE, h 22 24 novembre – Kesang Marstrand (USA) folk songwriter presso CAVE, h 22

– Kesang Marstrand (USA) folk songwriter presso CAVE, h 22 07 dicembre – Adriano Modica presso CAVE, h 22

– Adriano Modica presso CAVE, h 22 15 dicembre – Piccola Banda Strolica / reading testi di Stefano Benni presso CAVE, h 22

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del festival: www.playmusicfestival.it

Contatti per l’Associazione Soledad: Alessio Laganà 335/6679730

CAVE spazio culturale presso Il Fiore di Desna Via D. Tripepi n.100 A, Reggio Calabria